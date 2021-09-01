Более 15 тысяч россиян оформили «Пушкинскую карту» в день старта программы

В день старта программы «Пушкинскую карту» оформили более 15 тысяч человек. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии посвящения первокурсников в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Она напомнила студентам, что с сегодняшнего дня молодые люди в возрасте 14 до 22 лет могут стать обладателями «Пушкинской карты», которая позволяет покупать билеты в театры, музеи и концертные залы за счет средств программы.

В этом году на каждую карту будет зачислено по три тысячи рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить до пяти тысяч рублей. Карта будет действовать на всей территории России.

«Добавлю, что на текущий виртуальную карту оформили уже свыше 15 тысяч человек. Примечательно, что первый билет на спектакль в Московский академический театр Сатиры приобрела девушка из Омска», — добавила Любимова.

Министр выразила надежду, что теперь молодые люди станут чаще посещать театры, музеи, галереи, филармонии, концертные залы и не будут пренебрегать этой возможностью.