Подмосковье 13 апреля 2024, 18:21 Поисковый сезон «Вахта памяти — 2024» стартовал в Подмосковье Дмитрий Белицкий

Читать 360tv в

Поисковой сезон «Вахта памяти — 2024» начался на территории Московской области. Торжественная церемония открытия состоялась на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны России в Мытищах.

Участниками мероприятия стали свыше 700 человек. Среди них — поисковики, представители патриотических объединений и общественных организаций со всего Подмосковья, а также члены правительства региона и Минобороны РФ. Мероприятие организованно Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что на сегодняшний день в поисковых отрядах Подмосковья работает свыше трех тысяч человек. За прошлый год удалось провести 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны. При этом более 100 из них расположены на территории региона.

Она подчеркнула, что благодаря их работе удалось с почестями захоронить останки 210 человек и установить имена 48 защитников родины. Министр также поблагодарила поисковиков за работу.

«Я очень надеюсь, что этот сезон пройдет успешно. Желаю нашим поисковым отрядам удачи в этой нелегкой, но такой важной работе!» — добавила Екатерина Швелидзе.

Дмитрий Белицкий

Исполняющий обязанности директора департамента министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов отметил, что представители ведомства принимают активное участие в организации поисковых работ и уделяют этому очень большое внимание.

«Ежегодно по результатам работы поисковых экспедиций в стране поднимают останки порядка 20 тысяч человек, из них где-то пять-семь тысяч устанавливаются поименно», — рассказал Андрей Таранов.

Он также пожелал спасателям удачи и напомнил, что сотрудники Минобороны всегда готовы оказать всестороннюю помощь.

Дмитрий Белицкий

Отличившихся бойцов и командиров поисковых отрядов Подмосковья отметили знаками отличия «За верность поиску» и наградами Министерства обороны РФ. Для гостей и участников церемонии провели экскурсии и тематические мастер-классы.

Всего в прошлом сезоне удалось предать земле свыше 800 воинов из разных регионов России. В рамках проекта «Битва за Москву» поисковые отряды провели 10 экспедиций, а также организовали 50 уроков мужества в культурных и образовательных учреждениях области.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».