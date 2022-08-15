Походы в лес на востоке Подмосковья ограничат с 16 августа

В период с 16 по 21 августа в восточной части Подмосковья решено ввести ограничение на пребывание людей в лесах. Дело в том, что там установился высокий класс пожарной опасности. Кроме того, в ближайшее время в этих территориях не ожидается осадков.

«В связи с обострением пожароопасной обстановки и установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности без осадков, а также отсутствием улучшения прогноза, с 16 по 21 августа 2022 года мы вводим ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса на востоке Московской области», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что ограничения пока коснутся только земель лесного фонда в границах Ногинского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Луховицкого, Ступинского и Виноградовского лесничеств Московской области. Там будет усилено патрулирование, проведено ежедневное дежурство, все силы пожаротушения приведены в режим повышенной готовности.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства Московской области, ограничения не являются запретом. Однако жителей убедительно просят воздержаться на это время от посещения лесов. Дело в том, что почти все пожары возникают именно по вине людей. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Жителей Подмосковья также просят при обнаружении малейшего возгорания сразу сообщать об этом по номеру 112 или же в региональную диспетчерскую службу 8(800)100-94-00. Также введены дополнительные номера 8-915-355-17-89, 8-916-376-18-83.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.