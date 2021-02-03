«Поезда оказались слишком интересными». Как художница стала помощницей машиниста подмосковной электрички

Я училась в художественной школе, все думали, что я стану художником. Художника вообще любая мелочь может вдохновить, и вот меня поезда вдохновили. Я их рисовала, хотела изучить поподробнее — и в итоге это оказалось слишком интересно Софья Дорофеева помощник машиниста

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас она выучилась и уже работает помощником машиниста. В РЖД к появлению девушек на новой для них должности готовились — разработали и сшили форму, продумали меры соцподдержки. Но есть и другая сторона. Например, родители Сони были не в восторге от ее выбора. Но девушка точно знала, чего хочет.

Соня говорит, для нее пример — советские женщины-машинисты, которые появились в союзе. Например, Елена Чухнюк управляла тяжелым локомотивом еще с 1938 года, ей тогда было чуть больше 20. В годы войны подвозила на фронт под Сталинградом и Курском боеприпасы, военную технику и уголь.

Источник фото: телеканал «360»

Когда Соня отработает помощницей положенный срок, то потом по направлению от депо пройдет обучение на машиниста. И сможет управлять поездами — так, как давно себе нарисовала.