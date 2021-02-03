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    03 февраля 2021, 23:07

    «Поезда оказались слишком интересными». Как художница стала помощницей машиниста подмосковной электрички

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова, Мария Ицкова

    Софье Дорофеевой пророчили профессию художницы, но она — одна из первых в современной России — стала помощником машиниста. До недавнего времени эту должность могли занимать только мужчины. Потом в Министерстве труда и социальной защиты решили пересмотреть залежавшийся список с запрещенными для женщин профессиями — и с 1 января этого года можно быть и помощницами машиниста, и машинистками, и трактористками.
    «Поезда оказались слишком интересными». Как художница стала помощницей машиниста подмосковной электрички | Изображение 1

    Я училась в художественной школе, все думали, что я стану художником. Художника вообще любая мелочь может вдохновить, и вот меня поезда вдохновили. Я их рисовала, хотела изучить поподробнее — и в итоге это оказалось слишком интересно

    Софья Дорофеевапомощник машиниста
    «Поезда оказались слишком интересными». Как художница стала помощницей машиниста подмосковной электрички | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас она выучилась и уже работает помощником машиниста. В РЖД к появлению девушек на новой для них должности готовились — разработали и сшили форму, продумали меры соцподдержки. Но есть и другая сторона. Например, родители Сони были не в восторге от ее выбора. Но девушка точно знала, чего хочет.

    Соня говорит, для нее пример — советские женщины-машинисты, которые появились в союзе. Например, Елена Чухнюк управляла тяжелым локомотивом еще с 1938 года, ей тогда было чуть больше 20. В годы войны подвозила на фронт под Сталинградом и Курском боеприпасы, военную технику и уголь.

    «Поезда оказались слишком интересными». Как художница стала помощницей машиниста подмосковной электрички | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Когда Соня отработает помощницей положенный срок, то потом по направлению от депо пройдет обучение на машиниста. И сможет управлять поездами — так, как давно себе нарисовала.