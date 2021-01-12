«Это возможность исполнить мечту». Женщина-машинист электропоезда ЦППК совершила первый рейс

«Я очень долго ждала этого момента. Благодарна ЦППК и коллегам за возможность исполнить мечту, помощь в подготовке к экзаменам и поддержку на протяжении всего этого времени. Ощущения непередаваемые, очень волнительно. Я понимаю всю ответственность, возложенную на меня, и буду стараться выполнять свою работу максимально хорошо», — поделилась Елена Лысенко-Салтыкова.

Елена была принята на должность помощника машиниста ЦППК в 2018 году. Право управлять пригородным поездом она получила летом 2019-го и около года проходила закатку — специальные практические поездки в качестве помощника машиниста в сопровождении профессионала. В конце декабря 2020 года Елена прошла итоговую проверку — на знание конструкции электропоезда, руководящих инструкций и действий в нестандартных ситуациях.

Елене 25 лет, она проходила обучение на машиниста тепловоза, слесаря подвижного состава, работала на УТРТ — участке текущего ремонта тепловозов — бригадиром, специалистом по замерам и слесарем. Помимо этого, Елена обучалась по специальности «Машинист электропоезда», также окончила школу машинистов. С 2018 года работала в ЦППК помощником машиниста электропоезда. Права на управление электропоездом девушка получила летом 2019 года.

Первая женщина-машинист настолько влюблена в железную дорогу, что в 2020 году вышла замуж в «Иволге» на МЦД.

Напомним, с 1 января 2021 года, согласно приказу Минтруда, женщинам разрешено работать машинистами электропоездов.