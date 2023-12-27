27 декабря 2023, 15:02
Поезда и автобусы «Аэроэкспресс» будут курсировать по стандартному расписанию в праздники
С 30 декабря по 8 января поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» будут курсировать в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково по стандартному графику. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на транспортную компанию.
В новогоднюю ночь поезда предприятия будут курсировать до аэропортов Шереметьево и Домодедово каждые полчаса, во Внуково — каждый час.
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«Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро „Ховрино“ до терминалов В и С аэропорта Шереметьево — каждые 10 минут, от станции метро „Домодедовская“ до аэропорта Домодедово — каждые 15 минут», — уточнили в министерстве.
С расписание можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Сейчас в терминалах «Аэроэкспресс» на Белорусском и Павелецком вокзалах работает «Новогодняя почта». Пассажиры могут отправить через нее поздравления друзьям и родственникам.
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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