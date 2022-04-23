Поезд с детьми-сиротами Донбасса прибыл в Подмосковье

В Московскую область прибыл поезд из Донецка. Его пассажиры — 27 детей, оставшихся без попечения родителей. На перроне их встречают новые семьи, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, уполномоченные по правам ребенка в РФ и ДНР Мария Львова-Белова и Элеонора Федоренко.

Источник фото: телеканал «360»

Состав выехал с территории ДНР днем 22 апреля. Пока что это первый такой поезд. Самый старший ребенок — девочка-подросток 17 лет, самый младший — трехлетний мальчик.

В Московской области детей возьмут под временную опеку 10 семей. Детей и братьев разлучать не будут. Здесь они пойдут в детские сады и школы.

Источник фото: телеканал «360»

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова выразила надежду, что и другие ребята обретут в России семью.

«В связи с тем, что до сих пор идут боевые действия, трудно предположить, сколько таких детей еще появится со статусом [сирот] или временно оставшихся без попечения [родителей], в поисках, семьи родственников. Понятно, что их будет много. Мы должны быть к этому готовы, а мы готовы. <…> И, конечно, наше общество проявило невероятную поддержку, открытость, гостеприимство, приняв этих детей», — подчеркнула детский омбудсмен Подмосковья.

Ранее «360» рассказал историю Макара и Захара — братьев из Донецка, которые приезжают сегодня в Подмосковье.