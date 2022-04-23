От воспоминаний о бомбоубежищах к мечтам. Двух братьев из Донецка примет подмосковная семья

Два брата из ДНР — Макар и Захар — уже сегодня встречаются со своей приемной семьей в Подмосковье. Мальчики приехали в составе группы из 27 сирот, которых возьмут под временную опеку в области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Мальчики жили в в школе-интернате в Донецке, им девять и восемь лет. Младший родился в Мариуполе. Там же, по словам ребят, у них живет бабушка. На вопрос, смогла ли она выехать в Россию, братья однозначно ответить не смогли. Сказали только, мол, пыталась с ними связаться, но не вышло — не было связи.

Одному из мальчиков довелось бывать в бомбоубежище — оно находилось прямо в школе-интернате.

«[Туда надо было спускаться], когда слышали грохот. <…> Мы шли, там было тесно, всего четыре лавочки. И некоторые сидели на коленях», — поделился старший из братьев.

Макара и Захара примет новая семья. Ребята признались, что ждут встречи не только со взрослыми, но и с названными братьями и сестрами. Говорят, их много.

«Мы сейчас едем к ним (к семье — прим. ред.). Они нам поцелуйчики сделали и обнимашки. Квартира есть. [Семья] очень хорошая!» — заявили мальчики, добавив, что поняли это по голосу.

Младший из братьев признался, что хочет стать рэпером, занимается футболом и самбо. Сидя в поезде, который увез их от бомбежек, они уже могут смеяться и мечтать.

«Для него отель, а для меня — замок», — рассказал о желаниях один из мальчиков.