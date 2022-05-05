«Поезд Победы» довезет ветеранов до мемориала в Подмосковье на 9 Мая

Уникальный «Поезд Победы» отправится 9 мая до мемориала «Героям-панфиловцам» в Подмосковье. Артисты исполнят для ветеранов, которые станут пассажирами, песни военных лет.

Поезд воссоздаст исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы в июле 1945 года.

Поезд стартует с Рижского вокзала. По пути он будет издавать гудки, приветствующие людей на станциях. Внутри прозвучат стихи и песни военных лет.

Их исполнят артисты в солдатских костюмах. Пассажиры смогут угоститься полевой кухней. Это не только ветераны и труженики тыла, но и воспитанники Московской детской железной дороги.

Конечной станцией станет Дубосеково. Поблизости находится мемориал «Героям-панфиловцам». Ветераны возложат цветы, держа в руках портреты своих родных и близких фронтовиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что впервые за два года шествие «Бессмертного полка» будет проходить в традиционном формате.