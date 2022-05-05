Традиционное шествие «Бессмертного полка» в Подмосковье состоится впервые с начала пандемии

В Московской области впервые за два года шествие «Бессмертного полка» состоится в традиционном режиме. В каждом городе Подмосковья на улицы, как и прежде, выйдут многие семьи.

Глава региона Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik указал на важность предстоящего мероприятия.

«Мы проводим свой небольшой — с Москвой не сравнить — „Бессмертный полк“. Это все имеет значение. Мы должны понимать, что эти люди — герои, пожертвовали жизнью», — сказал губернатор Московской области.

Он подчеркнул, что принять участие в шествии сможет любой желающий. Два года у людей не было возможности почтить память предков в привычном формате из-за коронавирусных ограничений.

«Два года из-за ковида это было невозможно, сейчас такая возможность есть. Я уверен, в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей с детьми. Это очень ценно и очень приятно. Неважно, какого размера „Бессмертный полк“. Важно, что это пройдет в каждом городе, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов», — заключил Андрей Воробьев.