17 мая 2023, 17:00
Подземный пешеходный переход отремонтируют в Солнечногорске к июлю
Подземный переходный переход на федеральной трассе М-10 «Россия» в Солнечногорске закрыт на ремонт. Открыть переход планируется в конце июня, но полностью все работы закончат в июле этого года.
«При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва проводим работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода через Ленинградское шоссе вблизи Советской площади. Объект будет полностью видоизменен к июлю 2023 года», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
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Подрядчики приступили к устройству каркаса фундаментных плит, также идет внутренняя отделка и монтаж системы водоотвода. На объекте в две смены работает 12 строителей.
В ходе капремонта построят две лестницы и два пандуса для маломобильных граждан.
Покрытие выполнят с использованием противоскользящего материала, а внешние стены парапета и лестничные сходы отделают керамогранитной плиткой. Козырьки входных групп выполнят из поликарбоната.
Пока подземный переход закрыт, жители могут воспользоваться наземным. Он расположен в 200 метрах на перекрестке улиц Красная и Баранова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжаются масштабные дорожные работы.
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Солнечногорск
Ремонтные работы
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