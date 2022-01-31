Семьи Подмосковья с 1 марта смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому

Семьи, проживающие в Московской области, с 1 марта смогут использовать материнский капитал для подведения газа к дому. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Она напомнила, что с 2011 по 2016 год семьи в Подмосковье при рождении второго ребенка получали сертификат на региональный материнский капитал. Номинал составлял 100 тысяч рублей, и его можно было использовать при покупке жилья или при оплате обучения ребенка.

«Но, безусловно, запросы и потребности у семей абсолютно разные. Поэтому мы предлагаем в этом году дать возможность и произвести денежную выплату за счет этого сертификата самым нуждающимся нашим семьям», — сказала Болатаева.

Министр уточнила, что речь идет о семьях, которые воспитывают от четырех и более детей или у которых трое детей, если третий ребенок родился в 2021 году или родится в 2022 и 2023 годах.

Эту выплату можно будет получить в течение двух лет: 50 тысяч рублей в этом году и 50 тысяч рублей — в следующем. Потратить денежные средства можно на любые цели. Уже с 1 марта мера начнет действовать. Для этого достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг.

«И вторая мера, которую мы предлагаем предусмотреть для наших семей с сертификатом на региональный материнский капитал: мы совместно с Минэнерго проработали и предлагаем дать возможность использовать средства сертификата для участия в программе социальной газификации», — добавила Болатаева.

По ее словам, в этом случае семья сможет оплатить подведение газопровода к дому и установку внутридомового оборудования из средств маткапитала. Министр уточнила, что для этого нужно будет подать заявление на региональном портале госуслуг. Это будет возможно уже с 1 марта этого года.