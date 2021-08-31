«Мособлгаз»: вопрос оплаты газификации за счет маткапитала прорабатывают в Подмосковье

Правительство Подмосковья обсуждает вопрос о возможности оплаты комплексного договора о газификации средствами материнского капитала. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Московская область, по сути, как первый регион, который реально занимается социальной газификацией, как раз инициирует на уровне всей страны внесение изменений и в распоряжение материнским капиталом, чтобы его можно было направлять по желанию человека на газификацию», — объяснил Баранов.

По словам главы «Мособлгаза», эти изменения могут принять уже в ближайшее время. Баранов подчеркнул, что сейчас вопрос прорабатывают на уровне подмосковного правительства. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, в федеральное законодательство нужно будет внести изменения.

Ранее Баранов рассказал, что сотрудники «Мособлгаза» смогли до сентября полностью газифицировать 100 населенных пунктов Подмосковья по президентскому проекту «Социальная газификация».