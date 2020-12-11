«Подумайте, кого хотите сделать счастливыми». Воспитанники детских домов нарядили елку в подмосковном правительстве

Воспитанники сергиевопосадского детского дома 11 декабря побывали в Доме подмосковного правительства. Там они нарядили елку, получили подарки и встретились с Дедом Морозом.

Подарки ребятам раздал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Все дети получили к Новому году по плюшевой игрушке, а потом устроили небольшие посиделки с мандаринами и конфетами. Ребята в долгу не остались и рассказали Андрею Воробьеву стихи — были среди них и о пандемии.

«Вот у меня столько конфет, и я говорю: „Верочка, на тебе конфет, держи“. Ты что чувствуешь, ты счастлива? Вот я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были счастливы, поэтому все, что можно, — дарите. Сейчас самое главное, когда вы будете ехать, подумайте, кого хотите сделать счастливыми», — сказал Андрей Воробьев детям.

После этого дети позвали Деда Мороза и сказочный волшебник, конечно, появился.

Сказочным волшебником в Подмосковье сейчас может стать каждый. В регионе уже стартовала акция «Стань Дедом Морозом!». Ребята из подмосковных детских домов перед праздником написали письма с пожеланиями. Любой желающий может зайти на сайт «Усыновление в МО», а затем перейти на страницу детского дома — там можно выбрать одно из детских желаний.

Акция будет проходить до 25 декабря. Продлить прием подарков могут до тех пор, пока каждый ребенок не найдет своего Деда Мороза. К подаркам есть определенные правила, о которых вы можете почитать на нашем сайте.

Желающие порадовать детей могут отправить подарок на адрес детского дома, Министерства образования Подмосковья или управления опеки. В январе в рубрике «Спасибо за подарок» будут опубликованы фотографии детей с их новыми игрушками.