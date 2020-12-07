Стать Дедом Морозом может каждый. Акция с подарками для детдомовцев стартовала в Подмосковье

Любой желающий может порадовать перед Новым годом воспитанников девяти детских домов Московской области. Каждый может стать сказочным волшебником благодаря акции «Стань Дедом Морозом!».

Все ребята из подмосковных детских домов перед праздником пишут письмо Деду Морозу со своими пожеланиями. Чтобы исполнить мечту ребенка, необходимо зайти на сайт «Усыновление в МО», а затем перейти на станицу детского дома. В списке желаний нужно будет выбрать одно для исполнения. Если под фотографией ребенка есть отметка «Дед Мороз найден!», то можно порадовать другого воспитанника.

Акция будет проходить до 25 декабря. Продлить прием подарков могут до тех пор, пока каждый ребенок не найдет своего Деда Мороза. В новогоднюю ночь ребята найдут подарки под елкой. Все пожелания будут исполнены от имени главного зимнего волшебника.

При выборе подарка необходимо соблюдать определенные правила. Он не должен быть дороже пяти тысяч рублей, должен быть несъедобным и безопасным в использовании. Кроме того, подарок должен быть в прозрачной упаковке с возможностью вложить пожелания ребенку. Игрушки и другие вещи должны быть только новыми. Все подарки просят передавать до 25 декабря, чтобы у сотрудников детских домов было время положить их под елку.

Источник фото: usynovite.mosreg.ru

Желающие порадовать детей могут отправить подарок на адрес детского дома, Министерства образования Подмосковья или управления опеки. В январе в рубрике «Спасибо за подарок» будут опубликованы фотографии детей с их новыми игрушками.