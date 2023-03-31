Подмосковье 31 марта 2023, 17:55 Подтопленные территории Подмосковья осмотрели при помощи беспилотников

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Работники «Мособлпожспаса» следят за паводковой обстановкой в Подмосковье в том числе с воздуха. Мониторить ситуацию помогают беспилотники.

Группа специализированного поисково-спасательного отряда № 1 Московской областной противопожарно-спасательной службы осматривает водоемы с высоты, чтобы держать на контроле ситуацию с паводком. Разведку выполняют с применением беспилотников и воздушного судна.

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«29 марта наши авианаблюдатели провели воздушную разведку на самолете Cessna 172. За полтора часа исследовали акватории реки Москвы от Бронниц до Коломны, а также реки Оки от Коломны до границы с Рязанской областью. Данные передали для дальнейшего реагирования наземных служб», — рассказал заместитель начальника ПСО-1 Юрий Объедков.

С наступлением весны в Подмосковье произошло около 50 подтоплений в 22 городских округах. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что каждую ситуацию ставят на контроль, угроз жизни и здоровью жителей нет.