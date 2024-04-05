Подмосковье 05 апреля 2024, 18:43 Подтопление жилого дома ликвидировали на Окружной улице в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила об успешной ликвидации подтопления на территории возле жилого дома 11К3 на улице Окружной. В связи с обильными снегопадами и особенностями рельефа местности, прилегающей к лесопарковой зоне, возникли сложности с вывозом снега, что привело к затоплению около 300 квадратных метров открытой парковки и подземного паркинга.

Для решения проблемы подключили все доступные ресурсы. По словам Анны Кротовой, в операции по откачке воды участвовали сотрудники администрации, управляющей компании «УК Парус», «Чайка» и Лобненской теплосети. Благодаря использованию четырех насосов, помпы и двух илососов, подтопление успешно ликвидировали.

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В рамках мероприятий по устранению последствий непогоды также провели технический осмотр лифтового оборудования в третьем и четвертом корпусе дома. Грузовой лифт в третьем корпусе и пассажирский лифт в четвертом оперативно восстановили и запустили в работу. В первом и втором корпусах оборудование функционирует в штатном режиме.

Анна Кротова подчеркнула, что проверка содержания домов в Лобне продолжится чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность и комфорт проживания людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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