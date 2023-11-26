Подмосковье 26 ноября 2023, 20:31 Подросток из Балашихи Илья Гринюк рассказал президенту о желании работать в сфере IT Пресс-служба Кремля

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Школьник из Балашихи Илья Гринюк рассказал президенту России Владимиру Путину, что хочет работать в сфере информационных технологий. Молодой человек выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Илья Гринюк поделился, что хочется трудиться над улучшением искусственного интеллекта. Недавно ученик «Балашихинского лицея» стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Он хочет связать свою жизнь именно с этой сферой.

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Сейчас Илья вместе с коллективом центра «Сириус» трудится над голосовым помощником.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах.

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