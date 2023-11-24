Подмосковье 24 ноября 2023, 17:57 Андрей Воробьев призвал быстрее обучать ИИ для поддержания порядка во дворах Телеканал «360»

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Нейросети уже давно и успешно применяют в разных сферах жизни в Подмосковье, в том числе для поддержания чистоты улиц и дворов. На конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» губернатор Андрей Воробьев призвал ускорить обучение ИИ, чтобы работа в этом направлении стала еще более эффективной.

«Пожалуй, это самая хлопотная вещь — обучить искусственный интеллект. Например, чтобы был порядок во дворах, раньше должен был инспектор ходить и отмечать, какие есть замечания. У нас 13 тысяч дворов в Подмосковье. Сегодня там камеры, в том числе поворотные. В случае если двор размечен, они умеют отличить плохое от хорошего. Наше предложение заключается в том, чтобы сделать платформу по разметке дворов. Чтобы человеку не нужно было делать ту же работу. Это будет катализатором, ускорением внедрения ИИ», — отметил он.

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Если разметить каждый двор, нейросеть сама сможет анализировать нарушения и моментально отправлять их в работу ответственным службам. Например, ИИ увидит, если не горит фонарь, сломался какой-то элемент детской площадки, переполнено мусорное ведро и так далее. Это поможет быстрее реагировать и устранять дефекты, при этом инспекторам не понадобится, например, ежедневно обходить все 13 тысяч дворов. Такую практику уже внедряют в Подмосковье.

«Сложные для обычного человека вещи сегодня становятся реальностью», — добавил губернатор.

Одна из последний подмосковных новинок на базе ИИ — это робот Женя, который запустили 15 ноября. Голосовой помощник принимает звонки от жителей по вопросам ЖКХ. Сейчас Женю тоже активно учат. К февралю он должен уметь не только принимать сигналы о неполадках с горячей водой, отоплением или электроснабжением, но и быстро отдавать их на отработку управляющим компаниям.

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