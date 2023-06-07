Подмосковье 07 июня 2023, 14:47 Подмосковные врачи удалили костную опухоль на колене у 13-летнего ребенка Пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалили опухоль кости на колене у 13-летнего ребенка, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Юный пациент обратился к докторам с жалобами на боль в ноге после полученной травмы на тренировке по хоккею.

После проведенной диагностики врачи выявили у пациента экзостоз — доброкачественную костную опухоль. Патология часто наблюдается в подростковом возрасте, но экзостоз может развиться могут даже у маленького ребенка и никак себя не проявляться до определенного момента. Хрящевой нарост долго не беспокоит пациента и постепенно вырастает до внушительных размеров. Впоследствии опухоль может вызывать не только дискомфорт, но и сильную боль.

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«В данном случае ситуация осложнялась тем, что опухоль отломилась. В связи с этим нами было принято решение о проведении хирургической операции. Опухоль была успешно удалена, после чего направлена на гистологическое исследование», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Виталий Куваев.

Юный пациент выписан и не жалуется на самочувствие. Доктора отметили, что в течение месяца ребенок сможет вернуться к привычному образу жизни.

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