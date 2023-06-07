Подмосковье 07 июня 2023, 13:32 Андрей Воробьев анонсировал открытие детского госпиталя в Красногорске в 2024 году Губернатор Андрей Воробьев рассказал о поиске врачей для детского госпиталя в Красногорске

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Оказание медицинской помощи детям остается одним из самых чувствительных вопросов для Московской области. Для решения этой проблемы в Красногорске возводят современный детский госпиталь. Он начнет прием пациентов в первой половине 2024 года. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо решить главную задачу — найти врачей для будущей детской больницы. Этим нужно заниматься уже сейчас.

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«Самый сложный вопрос — это врачи. Наша задача — за это время, а оно уже пришло, найти мощную современную талантливую команду врачей, которая сделает этот центр флагманом детского здравоохранения», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что новое медицинское учреждение станет первым в Подмосковье детским госпиталем с современным оборудованием и профессиональными врачами.

Сегодня главным детской больницей Московской области остается «НИКИ детства» в Мытищах. Андрей Воробьев заявил, что ежегодно туда приезжают порядка 200 тысяч человек из 76 регионов России.

«Хочу поблагодарить всю вашу команду, потому что это и лечение, и реабилитация», — обратился к медикам губернатор Московской области.

Строительство детского госпиталя в Красногорске началось в 2021 году. В больнице станут принимать пациентов по 28 профилям, также там появятся отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии и другие.