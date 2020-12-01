Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске
Машины угоняли с парковок и территорий торговых центров. Брали только те, что заводятся без ключа зажигания. А для обхода охранной системы и сигнализации использовали специальное оборудование, но для начала выслеживали владельцев.
«Моя роль вообще заключалась в том, чтобы ходить за людьми с ретранслятором. Куда дальше девались машины, я не знаю», — сказал на допросе один из подозреваемых.
Один из угнанных внедорожников полицейские обнаружили в Дмитровском городском округе. Иномарку еще не успели подготовить к продаже, даже номера не сняли. Там же задержали и двух подозреваемых.
«Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к нарушению еще одного аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма ущерба от двух преступлений составила около 5 миллионов рублей», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Найденную иномарку полицейские Солнечногорска вернули владелице. Все замки оказались целы, их еще раз проверили перед тем, как отдать автомобиль хозяйке, которая уже и не надеялась вернуть иномарку.
«Не верили до того, пока не приехали в отдел, не увидели ее на парковке. Что она стоит целая, невредимая, даже с нашими номерами», — поделилась владелица авто.
Следователи считают, что подозреваемые могут быть виновны в серии угонов. Как минимум, они сознались в краже еще одного автомобиля. Его судьбу предстоит выяснить. Злоумышленники продолжают давать показания. До суда они будут находиться под стражей. За кражу автомобилей им грозит до 5 лет лишения свободы.