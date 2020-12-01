Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске

Источник фото: телеканал «360»

Машины угоняли с парковок и территорий торговых центров. Брали только те, что заводятся без ключа зажигания. А для обхода охранной системы и сигнализации использовали специальное оборудование, но для начала выслеживали владельцев.

«Моя роль вообще заключалась в том, чтобы ходить за людьми с ретранслятором. Куда дальше девались машины, я не знаю», — сказал на допросе один из подозреваемых.

Источник фото: телеканал «360»

Один из угнанных внедорожников полицейские обнаружили в Дмитровском городском округе. Иномарку еще не успели подготовить к продаже, даже номера не сняли. Там же задержали и двух подозреваемых.

«Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к нарушению еще одного аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма ущерба от двух преступлений составила около 5 миллионов рублей», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник фото: телеканал «360»

Найденную иномарку полицейские Солнечногорска вернули владелице. Все замки оказались целы, их еще раз проверили перед тем, как отдать автомобиль хозяйке, которая уже и не надеялась вернуть иномарку.

«Не верили до того, пока не приехали в отдел, не увидели ее на парковке. Что она стоит целая, невредимая, даже с нашими номерами», — поделилась владелица авто.

Источник фото: телеканал «360»

Следователи считают, что подозреваемые могут быть виновны в серии угонов. Как минимум, они сознались в краже еще одного автомобиля. Его судьбу предстоит выяснить. Злоумышленники продолжают давать показания. До суда они будут находиться под стражей. За кражу автомобилей им грозит до 5 лет лишения свободы.