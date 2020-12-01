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    01 декабря 2020, 23:12

    Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске

    Анастасия Максимовских, Николай Матюнин

    В Солнечногорске задержали двух местных жителей по подозрению в угоне автомобилей на общую сумму порядка пяти миллионов рублей. Задержанными оказались двое мужчин 23 и 34 лет. По данным следствия, вместе они «охотились» на дорогостоящие иномарки.
    Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Машины угоняли с парковок и территорий торговых центров. Брали только те, что заводятся без ключа зажигания. А для обхода охранной системы и сигнализации использовали специальное оборудование, но для начала выслеживали владельцев.

    «Моя роль вообще заключалась в том, чтобы ходить за людьми с ретранслятором. Куда дальше девались машины, я не знаю», — сказал на допросе один из подозреваемых.

    Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Один из угнанных внедорожников полицейские обнаружили в Дмитровском городском округе. Иномарку еще не успели подготовить к продаже, даже номера не сняли. Там же задержали и двух подозреваемых.

    «Имеются основания полагать, что правонарушители причастны к нарушению еще одного аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма ущерба от двух преступлений составила около 5 миллионов рублей», — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Найденную иномарку полицейские Солнечногорска вернули владелице. Все замки оказались целы, их еще раз проверили перед тем, как отдать автомобиль хозяйке, которая уже и не надеялась вернуть иномарку.

    «Не верили до того, пока не приехали в отдел, не увидели ее на парковке. Что она стоит целая, невредимая, даже с нашими номерами», — поделилась владелица авто.

    Подозреваемых в угоне авто на 5 млн рублей задержали в Солнечногорске | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Следователи считают, что подозреваемые могут быть виновны в серии угонов. Как минимум, они сознались в краже еще одного автомобиля. Его судьбу предстоит выяснить. Злоумышленники продолжают давать показания. До суда они будут находиться под стражей. За кражу автомобилей им грозит до 5 лет лишения свободы.