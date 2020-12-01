Сотрудник уголовного розыска спас дом от пожара в Талдоме

Источник фото: телеканал «360»

Полицейский ОМВД России по Талдомскому округу Анатолий Маркин организовал тушение возгорания в многоквартирном доме. Ночью из окна своей квартиры оперуполномоченный уголовного розыска увидел, что в доме напротив горит чердак. Полицейский выбежал на помощь и у подъезда горящего дома встретил свою соседку. Он попросил ее сообщить о возгорании в дежурную часть ОМВД и МЧС, а сам направился к месту пожара.

Взобравшись на чердак, полицейский увидел, что загорелась балка крыши, а сильный ветер стремительно раздувает огонь. Сотрудник полиции принялся звонить в двери квартир и сообщать жильцам о возгорании. После этого он организовал цепочку из мужчин, проживающих в подъезде, по которой они передавали ведра с водой из квартиры верхнего этажа на чердак. Оперативник встал во главе цепочки и лично заливал очаг возгорания.

Источник фото: телеканал «360»

Огонь мог разойтись гораздо сильнее, если бы не оперативные действия жителей под руководством Анатолия.

«Ветер такой был ураганистый. С того момента, как увидели пожар — здесь только дым был. И буквально за несколько секунд были охвачены все балки, перекрытия до самого верха», — рассказывают очевидцы пожара.

Пожар полностью ликвидировали только к трем часам ночи, и Анатолий вернулся в свою квартиру.

Источник фото: телеканал «360»

В результате грамотных и оперативных действий сотрудника полиции никто из жителей дома не пострадал. Прибывшие сотрудники МЧС закончили ликвидацию пожара. Сейчас рассматривается вопрос о поощрении полицейского.