Подмосковье 12 апреля 2023, 12:16 Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Дубне Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Дубне. Им оказался 34-летний местный житель.

Правоохранители обратили внимание на молодого человека по время патрулирования улиц. При виде автомобиля Росгвардии он попытался скрыться. Мужчину задержали и обнаружили у него сверток с порошком. Экспертиза показала, что им оказался амфетамин.

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Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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