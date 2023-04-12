12 апреля 2023, 12:16
Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Дубне
Сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Дубне. Им оказался 34-летний местный житель.
Правоохранители обратили внимание на молодого человека по время патрулирования улиц. При виде автомобиля Росгвардии он попытался скрыться. Мужчину задержали и обнаружили у него сверток с порошком. Экспертиза показала, что им оказался амфетамин.
Реклама
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Реклама
Реклама