Подмосковье 17 мая 2023, 16:44 Подозрения по загрязнению воздуха керамзитовым заводом в Серпухове не подтвердились ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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«Мособлэкомониторинг» провел дополнительные исследования качества воздуха в Серпухове. Жители округа заподозрили местный керамзитовый завод в выбросах загрязняющих веществ, концентрации которых превышают нормы. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

«Чтобы получить объективную картину состояния воздуха в зоне влияния предприятия, мобильная лаборатория дважды выезжала в округ», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Пробы воздуха отбирали в поселке Мирный, а также по улицам Нижней и Прогонной. Эксперты оценили концентрации 18 основных загрязняющих веществ. Ни в одном случае превышений ПДК не выявили.

По словам министра, в Серпухове находится шесть постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Все данные передаются онлайн — с ними можно ознакомиться на Геопортале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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