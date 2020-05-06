Подольский победоносец. Художник из Подмосковья посвятил граффити врачам

Художник из Московской области нарисовал граффити с изображением победы над коронавирусом. Так он решил поддержать врачей, которые сейчас находится буквально на передовой борьбы с COVID-19.

Символическое изображение появилось на фасаде здания напротив станции скорой помощи и переливания крови в Подольске.

«Изображен врач на коне, который держит шприц и борется с коронавирусом. Это герб Московской области, просто интерпретирован так, что врачи борются с вирусом. И мы в своей творческой манере решили это визуализировать и сделать как благодарность», — рассказал художник.

Художник, пожелавший остаться неизвестным, исполнил картину в черно-белых цветах. Он таким оригинальным образом обыграл знаменитое изображение Георгия Победоносца, одерживающего победу над дьяволом. Только в данном случае всадник на коне — врач, который пронзает коронавирус уколом.

Граффити нарисовали всего за сутки. К его созданию приступили накануне ночью.

Именно 6 мая православные вспоминают великомученика Георгия Победоносца, но в случае с созданием картины это, скорее всего, совпадение.

Художник своим граффити решил поддержать врачей, которым приходится нелегко в борьбе с коронавирусом. В Московской области, по информации на 6 мая, выявили 16 590 случаев заражения коронавирусом. В Подольске — 787.