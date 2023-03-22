Подмосковье 22 марта 2023, 13:53 Подольский краеведческий музей открыл сезон экскурсий о ВОВ ко Дню Победы

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В Подольском краеведческом музее запустили сезон экскурсий. Мероприятия посвятили событиям Великой Отечественной войны, а приурочили их ко Дню Победы. Встречи разделили по возрастам и интересам.

«Для молодого поколения наибольший интерес представляет инсталляция землянки — типичного жилища солдат и офицеров в годы ВОВ. Здесь наглядно представлены предметы интерьера той поры», — сообщила научный сотрудник музея Мария Нестерова.

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На занятии «Детям о войне» школьники могут познакомиться с песнями военных лет. Также дети обсудят вопросы войны и выполнят творческие задания на тему патриотизма. Взрослые смогут узнать о промышленном производстве в годы войны, военных училищах, военных врачах во времена ВОВ.

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«У нас в экспозиции представлена форма героя Советского Союза, летчика Александра Ивановича Чухарева. Он участвовал в 35 воздушных боях, в 15 из которых сбил вражеские самолеты. Подольск подарил Советскому Союзу 44 героя и четырех кавалеров ордена Славы», — добавила Мария Нестерова

Экскурсия «Подольск в годы ВОВ» начинается с четвертого зала. Посетители могут познакомиться с военной техникой, героями Советского Союза.

В музее есть инсталляция военной землянки и витрина, посвященная достижениям секретного номерного завода № 460, который находился на территории покинувшего площадку завода Zinger Подольского механического завода.

Во время некоторых экскурсий ее участники смотрят короткометражный фильм о подольских курсантах или о герое Советского Союза Викторе Талалихине. Также желающие могут записаться на отдельные тематические экскурсии.

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