Подмосковье 08 марта 2023, 10:03 Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта 98-летнюю летчицу ВОВ Губернатор Воробьев поздравил с 8 Марта 98-летнюю летчицу ВОВ Брок-Бельцову

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил 98-летнюю летчицу 125-го женского авиаполка Галину Брок-Бельцову. Сейчас участница Великой Отечественной войны живет в Щелкове. На сегодняшний день она единственная, кто остался из своего 125-го женского авиаполка — легендарных «дневных фурий».

«Галина Павловна, очень рад с вами встретиться лично, вы — легенда, наша гордость. Такой активный образ жизни ведете, столько дел делаете для молодежи. Время, конечно, меняется, но главное, чтобы были правильные ценности. У нас Щелковский округ, Чкаловский — все это связано с полетами. Сейчас к вам ехал, и как раз ребята из кадетского училища имени Покрышкина стоят на остановке. Я думаю, знали бы они, к какой легенде я еду», — заявил Андрей Воробьев.

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Когда началась война, Гале Брок было всего 16 лет. Тогда она только перешла в 10-й класс и мечтала стать геологом. Война разрушила планы школьницы. Как многие ее сверстники, девочка пошла в военкомат и записалась добровольцем на фронт. Галину направили в первое Московское Краснознаменное военное авиационное училище связи, где она отучилась один год на курсах синоптиков-метеорологов. При наборе добровольцев для обучения штурманскому делу Галя вошла в число девяти девушек и была командирована в город Йошкар-Ола в третий запасной авиационный полк. После ее направили на фронт в 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк имени Героя Советского Союза Марины Расковой.

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За годы войны штурман самолета Пе-2 совершила 36 боевых вылетов. Победу встретила в Литве. Она награждена тремя боевыми орденами: Отечественной войны I и II степени и Красной звезды, медалями, в том числе «За взятие Кенигсберга», а также Благодарностью от Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау». Галина Павловна написала книгу «Танец со смертью», один из экземпляров автор вручила Андрею Воробьеву.

«Хочется жить так, чтобы твой вклад в страну развивал ее и поднимал, делал еще лучше, чтобы это было востребовано. Поэтому может быть и живу. О девушках — расковцах на войне трех полков изданы книги, кроме России, в Америке, Франции, Англии и других странах. Я за то, чтобы мир знал, и мир — знает. Вот и вам, Андрей Юрьевич, книга в подарок, чтобы не забывали о женщинах-авиаторах», — произнесла летчица.

Губернатор предложил Галине Павловне вместе съездить на выпускной в местную кадетскую школу-интернат имени Покрышкина. Она с радостью согласилась.

«Когда было посвящение в кадеты в городском округе Фрязино, меня тоже пригласили. Я чувствую, что идет смена, причем такая, которой нужно гордиться. Когда я была на параде, вижу — идут девчонки, мальчишки. Говорю: какие красивые, а Владимир Владимирович (Путин) говорит: хорошо тренированные. Это так важно. Проходят мимо подтянутые, стройные, манеры, осанка — очень радостно», — поделилась Галина Павловна.

Галина Брок-Бельцова более 50 лет отдала преподавательской деятельности. После войны окончила МГУ, стала кандидатом исторических наук. Работала в Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов, затем в Уральском государственном университете в Екатеринбурге и Московском государственном строительном университете.

У ветерана большая семья. Она воспитала троих детей, которые подарили ей семерых внуков, а те, в свою очередь, — 13 правнуков. На встрече с губернатором присутствовала дочь Галины Павловны Татьяна с мужем Сергеем.

«Мама всю свою педагогическую и писательскую жизнь посвящает патриотическому воспитанию. Всегда стараемся поддерживать все ее начинания. Особенно это касается книг. Первая книга, «В небе фронтовом», вышла в 1962 году, в 1971-м была переиздана. Всего в России 10 разных изданий о расковцах», — рассказала Татьяна.

Галина Павловна является вице-президентом Союза «Авиатриса», объединяющего женщин летных специальностей страны. Часто выступает с лекциями и докладами, а также рассказывает о героических подвигах советских летчиц и проводит презентации выпущенных книг. Одну из них она подарила президенту Владимиру Путину.

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