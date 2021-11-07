Подольские юнармейцы провели осенние сборы

Юнармейцы Подольска провели осенние учебно-тренировочные сборы на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». Об этом сообщили на странице подольского отделения «Юнармии» в социальной сети «ВКонтакте».

Юнармейцы провели сборы во время осенних каникул. Тренировались в лагере «Мечта». Программа выдалась весьма насыщенная. Она включала общие тренировки по физподготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, радиационной, химической и биологической защите. Прошли эстафеты «Одеть бойца спецназа» и боевого пожарного развертывания. Ребята постреляли из пневматического и лазерного оружия.

Прошли также строевую и тактическую подготовку, тренировки по оказанию первой помощи и туристическому многоборью.

Юнармейцы также в рамках проекта «Юнармия. Наставничество» провели занятия и мастер-классы для своих сверстников, ставших участниками оздоровительной кампании «Осень-2021».

Подольское отделение «Юнармии» выразило благодарность администрации городского округа и лагерю «Мечта».

Ранее в Воскресенске прошла военно-патриотическая игра «Юнармейские старты».