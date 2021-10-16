Военно-патриотическая игра «Юнармейские старты» прошла в Воскресенске

Сразу 25 команд юнармейцев приехали в городской округ Воскресенск, чтобы принять участие в соревнованиях. На «Юнармейских стартах» нужно показать силу, ловкость, умение обращаться с оружием, а еще полученные знания.

Самым сложным и зрелищным этапом стала «Полоса» разведчика. Юнармейцы нужно было преодолеть один километр по пересеченной местности и справиться с 17 препятствиями.

«Стенки высотой два метра, стенка из колес и сделали новое препятствие — сочетание бревна и разрушенного моста», — рассказал председатель оргкомитета военно-патриотической игры «Юнармейские старты» Алексей Соколов.

Первой на старт вышла команда «Наследие» и городского округа Домодедово. Ребятам понадобилось восемь минут, чтобы спуститься по по веревке, преодолеть ров и колючую проволоку.

«Полоса очень жесткая — мужская. Это будет для нас некий опыт и урок, но нам понравилось», — поделился участник команды.

Другой этап соревнований назывался «Прорыв». В полном боевом обмундировании, с автоматом наперевес юные бойцы оказывали первую помощь пострадавшему и несли раненого в госпиталь.

Кроме того участники соревнований демонстрировали свои знания в топографии, метали гранаты, надевали костюм химзащиты на время и разбирали автомат Калашникова. В стартах принимали участие не только мальчики, но и девочки.

«Здесь автоматы очень хорошие, у нас в школе более устаревшие, так что мы натренировались на более тяжелых. Мой личный рекорд 44 секунды», — рассказала юнармеец Елизавета из команды «Пересвет» городского округа Балашиха.

Наравне с уже опытными бойцами этапы проходили юнармейцы из начальной школы. Мальчики от семи до девяти лет тоже бегали в бронежилетах и метали гранаты.

По итогам прохождения всех этапов жюри определило победителей. Команды занявшие призовые места получили медали, кубки и памятные подарки.