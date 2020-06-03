Подмосковным жителям не грозят пени за счетчики в домах до 2021 года

Пени за пользование приборами учета в домах не станут взыскивать с жителей Подмосковья до 2021 года. Поверку счетчиков отложили до начала января. Эта мера поможет снизить риск распространения коронавируса.

В Министерстве энергетики Подмосковья предупредили: любые сведения об обязательной поверке счетчиков до конца 2020 года будут ложными. Такие могут распространять недобросовестные компании.

Так, чтобы не попасться на уловки мошенников, жителям надо знать, когда выполняют поверку счетчиков. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Бытовые приборы учета могут применяться потребителями без проведения очередной поверки вплоть до 1 января, в том числе и с истекшим сроком поверки Александр Самарин.

Он добавил, что ресурсоснабжающие и управляющие компании должны принять показания таких приборов, чтобы произвести расчет оплаты коммунальных услуг. Но неустойку начислять не будут до января.

Порядка 15 тысяч подмосковных жителей каждую неделю стали переходить на онлайн-оплату коммунальных услуг. Так делают уже больше 1,2 миллиона человек.

Воспользоваться услугами можно с помощью компьютера или мобильного телефона. Жители могут вести с одного устройства несколько лицевых счетов одновременно.

А получить доступ к «Личному кабинету» можно будет на сайте мособлеирц.рф или через приложение «Мой Мосэнергосбыт» в телефоне.