    29 мая 2020, 13:41

    Все больше жителей Подмосковья переходят на оплату «коммуналки» онлайн

    Анастасия Аброськина

    Порядка 15 тысяч подмосковных жителей каждую неделю стали переходить на онлайн-оплату коммунальных услуг. Они регистрируются на сайте МосОблЕИРЦ. А больше 1,2 миллиона человек уже пользуются этим сервисом.
    Все больше жителей Подмосковья переходят на оплату «коммуналки» онлайн

    За последние два месяца подключились еще 120 тысяч жителей области. Это связано также с режимом самоизоляции, отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Но стоит отметить и удобство у дистанционных сервисов МособлЕИРЦ. В большинстве случаев жители продолжают оплачивать услуги онлайн даже после открытия кассовых пунктов

    Антон Велиховский.

    Воспользоваться услугами можно с помощью компьютера или мобильного телефона. Жители могут вести с одного устройства несколько лицевых счетов одновременно.

    Все больше жителей Подмосковья переходят на оплату «коммуналки» онлайн | Изображение 1

    Так, через «Личный кабинет» абонентам удастся без комиссии выполнить оплату, передать показания приборов учета, подать заявления, отправить и получить документы.

    Зайти в Личный кабинет можно с сайта www.мособлеирц.рф или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».