Все больше жителей Подмосковья переходят на оплату «коммуналки» онлайн

Порядка 15 тысяч подмосковных жителей каждую неделю стали переходить на онлайн-оплату коммунальных услуг. Они регистрируются на сайте МосОблЕИРЦ. А больше 1,2 миллиона человек уже пользуются этим сервисом.

За последние два месяца подключились еще 120 тысяч жителей области. Это связано также с режимом самоизоляции, отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Но стоит отметить и удобство у дистанционных сервисов МособлЕИРЦ. В большинстве случаев жители продолжают оплачивать услуги онлайн даже после открытия кассовых пунктов Антон Велиховский.

Воспользоваться услугами можно с помощью компьютера или мобильного телефона. Жители могут вести с одного устройства несколько лицевых счетов одновременно.

Так, через «Личный кабинет» абонентам удастся без комиссии выполнить оплату, передать показания приборов учета, подать заявления, отправить и получить документы.

Зайти в Личный кабинет можно с сайта www.мособлеирц.рф или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».