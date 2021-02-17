Подмосковным семьям помогут развестись мирно ради детей

Весной 2021 года в Подмосковье запустят социальный проект «Неделим». Его цель — помочь детям разведенных или собирающихся расстаться родителей.

Проект создали по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, сообщила «Российская газета».

«Идея возникла после того, как мы проанализировали статистику разводов, при которых в распавшихся семьях возникали споры о детях», — рассказала детский омбудсмен.

По данным статистики, в 2019 году четверть разводов в Подмосковье сопровождались конфликтами, а в 2020-м показатель достиг 33%. Среди наиболее частых споров — вопросы о проживании ребенка после развода, с кем он будет находиться в выходные и праздничные дни, оплата лечения в частных клиниках или отдыха в случае существенного превышения суммы алиментов.

«В прошлом году за помощью в решении таких вопросов ко мне обратились 194 семьи», — уточнила Мишонова.

Однако зачастую к уполномоченному обращаются родители «в состоянии затяжного конфликта». Дети длительное время не видятся со вторым родителем даже при наличии решения суда о порядке общения с ребенком. Случаи с его похищением одним из родителей омбудсмен выделила особо.

Ксения Мишонова подчеркнула, что после распада семьи поделить можно все, кроме детей. Из этой идеи и появился проект «Неделим»: в его рамках конфликтные разводы будут сопровождать медиаторы. Благодаря специалистам — юристам, адвокатам и психологам — возможные острые углы при расставании пары попытаются сгладить и избавить детей от страданий в процессе развода и после него.