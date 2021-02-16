Эксперты предложили создать в России «министерство одиночества»

Из-за пандемии коронавируса количество одиноких людей в России выросло. Карантин, введение социальной дистанции и риск заболеть развили в людях страх общения. Проблемой одиночества заинтересовались и в законодательном собрании Санкт-Петербурга. О том, что с этим делать, сообщил сайт News.ru.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин выразил обеспокоенность возникшей ситуацией. Он заявил, что вопрос одиночества в период пандемии стоит очень остро.

«Я считаю, что в России сейчас очень много одиноких людей. И думаю, „министерство психологической помощи“ могло бы исправить эту ситуацию к лучшему. В целом не важно, как это будет называться — „министерство одиночества“ или еще как-то. Главное — решить проблему», — сказал депутат.

Статистика по разводам также остается неутешительной. Из-за карантина и вынужденного заточения дома развалилось много браков, а количество людей, страдающих депрессией, лишь возросло.

Создание «Министерства одиночества» кажется логичным решением в столь непростое время. По мнению Анохина, оказывать услуги данное министерство должно бесплатно.

Позицию Анохина разделил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В своей речи он назвал Москву городом одиночек и предложил создать профильное министерство.

Социолог и политолог Валерия Касамара высказалась о том, что создание отдельного «Министерства одиночества» не решит возникшую проблему, а лишь усугубит недовольство граждан. По ее мнению, к проблеме необходимо подходить комплексно и затронуть вопрос в различных ведомствах.

Ранее вопросом одиночества заинтересовались японские власти. По решению премьер-министра Есихидэ Суга, в стране была введена должность министра по одиночеству. В его обязанности будет входить решение демографических проблем, а также борьба с возросшим количеством самоубийств.