Подмосковным предпринимателям напомнили о полезных сервисах для бизнеса | 360°

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Подмосковным предпринимателям напомнили о полезных сервисах для бизнеса

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Инвестиционный портал Московской области предлагает сразу несколько удобных сервисов, которые будут полезны предпринимателям. О работе онлайн-площадки рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Это точка взаимодействия правительства Подмосковья и предпринимателей, и для нас важно, чтобы это взаимодействие было комфортным и эффективным. Так, мы модернизировали инвестиционную карту Подмосковья, где отображена информация о более чем десяти тысячах площадках, доступных для размещения бизнеса. Здесь же предприниматели могут подать заявку на приобретение участка», — отметила она.

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Один из удобных сервисов — это калькулятор мер поддержки. Он поможет сориентироваться и получить информацию о налоговых льготах, субсидиях, программах льготного финансирования и предоставлении земли.

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На инвестиционном портале Подмосковья запущен онлайн-сервис по решению вопросов, касающихся ведения бизнеса в регионе. Через специальную форму предприниматели могут сообщить о проблеме и получить обратную связь от профильных специалистов.

Подробная информация о мерах поддержки и сервисах для бизнеса также доступна в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья» и группе ВКонтакте.

С сентября в Подмосковье действуют новые меры поддержки предпринимателей, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Поддержка предпринимателей в Московской области

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