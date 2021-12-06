Подмосковным педиатрам помогут получить новые знания и мировой опыт

Подмосковные педиатры хотят получать новые знания и доступ к новым практикам. Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить для них проект, по которому они смогут получить полезную информацию. Об этом он заявил на заседании правительства региона.

Андрей Воробьев поручил при подготовке законопроекта взять за основу опыт Центра повышения квалификации МОНИКИ.

«Прошу внимательно изучить опыт Центра повышения квалификации в МОНИКИ и подготовить отдельный проект по педиатрам, смысл которого заключается в том, чтобы наши врачи максимально получали полезную информацию, опыт — как мировой, так и российский», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что врачей общей практики, особенно педиатров, нужно окружить особой заботой и поддержкой.

Кроме того, Андрей Воробьев призвал обратить особое внимание на медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах Московской области. Он подчеркнул, что они берут на себя самую большую нагрузку.

Власти Московской области уделяют поддержке медицинских работников особое внимание. Для них предусмотрели льготную ипотеку по низким ставкам, а также бесплатно выдают землю для строительства жилья.

Программа предусматривает выделение участка без уплаты аренды и земельного налога на шесть лет. Если за это время там возведут жилой дом, то участок можно бесплатно оформить в собственность.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что землю по этой программе уже получили 55 медиков. А всего заявления не получение участков направили 89 врачей.