Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье

Подмосковные медики могут воспользоваться льготной ипотекой по очень низким ставкам. Им также выдают бесплатную землю для строительства жилья. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Врачи получают по сути по очень льготным ставкам жилье, практически по шесть-десять тысяч рублей в месяц [они платят за ипотеку]», — отметил глава региона.

Воробьев добавил, что в Московской области выделили землю, где построят поселки для врачей.

В начале ноября подмосковные медики получили более 50 земельных участков для строительства жилья или ведения хозяйства по губернаторской программе. Их предоставили на шесть лет — в течение этого срока медикам не надо будет платить аренду или земельный налог. Если за это время на участках появятся жилые дома, то землю можно будет бесплатно оформить в собственность.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что участки уже получили 55 медиков. Всего на получение этой льготы заявки оформили 89 врачей. По словам главы регионального здравоохранительного ведомства, большинство желающих получить землю живут и работают в городских округах Волоколамский и Воскресенск