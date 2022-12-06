Подмосковье 06 декабря 2022, 13:23 Подмосковным НКО расскажут о подготовке проекта для участия в грантовом конкурсе

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Фонд президентских грантов открыл прием заявок на участие в онлайн-марафоне. Некоммерческие организации обучат разработке качественного проекта и расскажут, как стать участником конкурса в следующем году.

Марафон пройдет с 11 января по 3 марта, заявки будут принимать до 19 декабря. Участники разработают проект и посетят шесть встреч с тренером в онлайн-формате. Также они самостоятельно изучат материалы онлайн-курса по социальному проектированию.

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Чтобы стать участником, нужно пройти первый модуль курса, выполнить тесты и практические задания и заполнить анкету.

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Марафон поможет повысить качество проектов и заявок НКО в грантовых и региональных конкурсах. Подробнее о нем можно узнать на сайте.

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