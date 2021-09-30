Губернатор Воробьев заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличилось число случаев заражения коронавирусом. Рост зафиксирован в последние пять-семь дней.

«Сегодня еще и ковид. Вот сейчас мы видим последние пять-семь дней опять стабильный рост и числа выявленных, и госпитализация подросла», — сказал Воробьев на открытии первого заседания Мособлдумы седьмого созыва.

В среду, 29 сентября, в Московской области за сутки выявили 1123 случая. При этом за 24 часа выздоровели 1026 человек, скончались 13. Во вторник сообщалось о 1330 заболевших.

«3651 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье с 25 по 27 сентября», — сказано в сообщении Telegram-канала «Коронавирус. Мособлштаб».

Всего с начала пандемии в Подмосковье коронавирусом заразился 447 941 человек. С болезнью справились 390 777 пациентов, умерли 8173.

Ранее сообщалось, что дополнительные 950 коек для пациентов с ковидом и пневмонией развернули в Московской области. На прошлой неделе 750 новых мест появилось в больницах Пушкино, Подольска, Ногинска, Каширы и Лобни.