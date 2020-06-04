Пандемия навредила 116 тысячам фирм Подмосковья. Вот минимум 12 способов получить помощь

Пандемия нанесла серьезный ущерб предпринимателям из Подмосковья. Статус пострадавших получили 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня все меры, направленные на их поддержку, обсудили в Мособлдуме.

В Подмосковье самыми пострадавшими признали организации в отраслях авиаперевозок, досуга, развлечений, спорта, туризма, питания, а также других. Об этом на 119 заседании Мособлдумы рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.

Однако больше других пострадала область розничной торговли непродовольственными товарами — 40 728 компаний. Затем — авиаперевозки и работа аэропортов. Это 33 985 субъектов.

Обо всех основных мерах поддержки рассказываем по порядку.

Субсидия на оплату труда

Сотрудникам предприятий положены субсидии на оплату труда — это 12 130 рублей на человека. Потенциальные получатели — 116055 компаний. Уже выделили 1,7 миллиарда рублей.

Субсидию на зарплату для каждого сотрудника можно получить за апрель и май этого года. При этом компания должна входить в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта, не иметь долгов по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей.

Субсидию не смогут получить предприятия, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства. Деньги можно направить на зарплаты, платежи ЖКХ или аренду. Но их получат предприятия, где сохранено 90% штата. А подать заявку удастся на сайте ФНС.

Кредит под 0% на зарплаты

В период пандемии предприятия могут получить кредит под 0% на зарплаты. Банки выдают займы и некоммерческим фирмам, а также компаниям с государственным участием.

Кредит выдается на год. В первые шесть месяцев ставка 0%, но в оставшиеся — 4%.

А получить кредит удастся в банках ВТБ, Сбербанке, МСП банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Альфа-Банке, банке «Открытие» и других.

Потенциальные получатели — 117 044 субъектов бизнеса, и для 2 864 из них уже перечислили 5,2 миллиарда рублей.

Реструктуризация кредита

Для реструктуризации кредита надо будет обратиться в банк до 30 сентября. В случае отказа — позвонить на номер 0150.

Малый и средний бизнес может оформить отсрочку на срок не более шести месяцев. В это время будет действовать запрет на неустойки и досрочное погашение.

Для индивидуальных предпринимателей есть дополнительное условие. Кредит не должен превышать трех миллионов рублей.

В Подмосковье принято 5 933 заявки на 30,7 миллиарда рублей.

Программа «1/3 — 1/3 — 1/3»

Программа позволяет не только отсрочить платежи на полгода, но и получить скидку на уплату процентов. Они делятся на три равные части. Заемщик уплатит одну треть, две другие — банк и государство.

Необходимо подать заявление в банк, где взят кредит, а в случае отказа — позвонить на номер 0150. Правительство получило 25 заявок на 110 миллионов рублей.

Снижение налогов

Снижение страховых взносов с 30% до 15% в отношении части выплат, превышающей МРОТ — 12130 рублей.

Эта льгота оформляется автоматически — заявления писать не надо. Ее предоставили уже 367 444 получателям.

Поручительства по кредитам

Московская область предоставляет малому и среднему бизнесу поручительство в размере 42 миллионов рублей.

А срок — до десяти лет со ставкой вознаграждения 1% годовых. Для оформления поручительства нужно обратиться в банк или гарантийный фонд региона. Помощь получили уже 51 субъект.

Льготные займы

Малый и средний бизнес может оформить кредитные каникулы на уплату основного долга до 30 сентября. Заявку надо оставить в Фонде микрофинансирования Подмосковья.

Предприятия могут получить займы до пяти миллионов рублей на три года по средней ставке 5,5% годовых.

Займы промышленным предприятиям

А предприятия, реализующие новые промышленные проекты, смогут получить заем на сумму от 20 до 150 миллионов рублей под 1–5% годовых. Деньги можно будет потратить на покупку оборудования или лизинг.

Заем оформляют на срок до пяти лет. Для этого нужно подать на сайте Фонда развития промышленности заявку.

Субсидии бизнесу

Компенсация до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более 10 миллионов рублей. Заявку на получение субсидий надо подать через РПГУ.

Компенсация 70% затрат от первого взноса на лизинг техники, но не более пяти миллионов рублей.

Производители защитных масок могут получить компенсацию до 80% затрат на покупку техники, но не больше 30 миллионов рублей.

Социальные предприниматели могут получить компенсация до 85% затрат (аренда, ремонт, приобретение оборудования), но не более двух миллионов рублей, а если для детей до трех лет — не более трех миллионов рублей.

А в сфере спорта — компенсация до 50% затрат на подключение инженерных сетей, ремонт, покупку оборудования и проценты по кредитам для сооружений, но не более 10 миллионов рублей.

Отсрочка по арендным платежам

Малые и средние предприниматели из пострадавших отраслей, а также представители оптовой и розничной торговли, которые не вошли в перечень пострадавших, смогут оформить отсрочку на уплату аренды имущества Московской области с 1 марта по 1 октября.

Выплаты платежей будут осуществлять равными частями. Для оформления надо обратиться в Минимущество или заполнить заявление на портале госуслуг.

Кредит под 2% для поддержки занятости

С июня же компаниям из наиболее пострадавших отраслей еще стала доступна зарплатная кредитная программа со ставкой 2%.

Ее уже реализуют в крупнейших банках страны. А больше всего работодатели смогут сэкономить, если они сохранят 90% своего штата.

Снижение налогов

Малым и средним предпринимателям, а также всем социально ориентированным некоммерческим организациям спишут все налоги, за исключением НДС, и страховые взносы за II квартал, а за первый дадут отсрочку.

Индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей получат скидку на страховые взносы, равную МРОТ.

Так, нужно будет подать заявление в налоговый орган по месту нахождения. Горячая линия ФНС 8 (800) 222-22-22.