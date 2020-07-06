Подмосковным аграриям выделили 52 млн рублей на льготые краткосрочные кредиты

Более 52 миллионов рублей выделили для предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья. Средства направят на льготные краткосрочные кредиты. Это один из факторов развития отрасли.

Дополнительные субсидии получат производители товаров для сельского хозяйства и агропромышленные предприятия. Деньги выделены Минсельхозом России.

Вместе с тем увеличился максимальный размер краткосрочных льготных кредитов. Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Увеличение по направлениям „Растениеводство“ и „Молочное скотоводство“ составило 600 миллионов рублей Андрей Разин.

Он добавил, что еще 1200 миллионов рублей — по направлениям «Животноводство» и «Переработка». Также, по словам министра, доступность кредитов — один из важных инструментов развития агропромышленного комплекса.

Ранее правительство Подмосковья выделило еще 222,4 миллиона рублей на поддержку аграриев. Так, субсидии позволят сохранить зарплаты и рабочие места в период пандемии. А всего областное сельское хозяйство получит семь миллиардов рублей в этом году.