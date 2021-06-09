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    09 июня 2021, 11:05

    Подмосковным аграриям напомнили номер вызова ветеринара к заболевшим животным

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье государственные ветеринары сделали 1,4 тысячи выездов к животным на фермах и предприятиях с января. Чтобы пригласить специалиста, можно позвонить в областной Минсельхозпрод по номеру 8 (495) 668-01-25.

    Подмосковным аграриям напомнили номер вызова ветеринара к заболевшим животным | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, специалисты ведомства оказывают лечебную и профилактическую помощь.

    Свыше 60% выездов осуществляли к животным личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств

    Сергей Воскресенский.

    Он объяснил, что ветеринары использовали услугу выездной службы. Она есть в каждом подразделении территориальных ветуправлений Московской области.

    Подмосковным аграриям напомнили номер вызова ветеринара к заболевшим животным | Изображение 2

    «Только в мае было организовано более 600 выездов врачей к животным на сельхозпредприятиях региона», — сказал Сергей Воскресенский.

    Он напомнил, что своевременное оказание лечебной помощи является не только залогом здоровья животных, но и влияет на качество получаемой продукции.