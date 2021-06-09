Подмосковным аграриям напомнили номер вызова ветеринара к заболевшим животным

В Подмосковье государственные ветеринары сделали 1,4 тысячи выездов к животным на фермах и предприятиях с января. Чтобы пригласить специалиста, можно позвонить в областной Минсельхозпрод по номеру 8 (495) 668-01-25.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, специалисты ведомства оказывают лечебную и профилактическую помощь.

Свыше 60% выездов осуществляли к животным личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств Сергей Воскресенский.

Он объяснил, что ветеринары использовали услугу выездной службы. Она есть в каждом подразделении территориальных ветуправлений Московской области.

«Только в мае было организовано более 600 выездов врачей к животным на сельхозпредприятиях региона», — сказал Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что своевременное оказание лечебной помощи является не только залогом здоровья животных, но и влияет на качество получаемой продукции.