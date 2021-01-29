Подмосковный завод поставит технику исследовательскому центру в Бурятии

В Бурятии появился комплекс оптических инструментов для изучения мезосферы и термосферы. Его построили холдинг «Швабе» государственной корпорации «Ростех» и РАН. А завод из Подмосковья оснастит центр научным оборудованием.

Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе» помог в проектировании и строительстве нового комплекса. Он появился на территории геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН.

Здесь будут исследовать свечение ночной атмосферы Земли. Это поможет изучить ее структуру. Ученые применят инструменты нового поколения: спектрографы, фотометры и другую технику.

Оборудование позволит измерять относительные температуры, плотности, скорости, волновые процессы в мезосфере и нижней термосфере.

Гелиогеофизический комплекс РАН — это масштабный проект, полностью реализовать который планируют к 2030 году.

Лыткаринский завод строит инфраструктуру и изготавливает астрономические приборы. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Лыткаринский завод поставляет около 95% оптических материалов для сотен НИИ, КБ и предприятий России Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что оптические приборы и системы завода из Подмосковья востребованы и на зарубежных рынках.