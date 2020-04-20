Тепловизоры и изделия для аппаратов ИВЛ начали создавать на подмосковных заводах

Лыткаринский завод оптического стекла, где среди продукции микроскопы, бинокли и телескопы, начал производить изделия для аппаратов искусственной вентиляции легких. Одноразовые трубки, фильтры для передачи кислорода пациентам с коронавирусом, а также переходники изготавливаются из отечественного сырья.

«До этого в России мы пользовались импортными — производства США, Англии и так далее. А на сегодняшний день мы это производство полностью освоили в РФ», — сказал заместитель генерального директора холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» Иван Ожгихин.

План на апрель — производство 80 тысяч таких наборов. В мае цифра увеличится вдвое. Отечественные расходники к аппаратам ИВЛ дешевле зарубежных. И они уже получили одобрение Российской федерации анестезиологов и реаниматологов.

«Стоимость аналогичных комплектов на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов. Принимаем заявки от всех наших уважаемых потребителей и в регионах, и от федеральных органов исполнительной власти», — сообщил Иван Ожгихин.

Источник фото: телеканал «360»

Сколько потребуется таких наборов, сейчас тяжело спланировать. Пик заболеваемости еще не наступил. Бизнес это понимает, поэтому производства настраивают под изготовление медицинских приборов и комплектующих, необходимых именно сейчас.

Так, устройства для дистанционного замера температуры создают на красногорском механическом заводе имени Зверева. А протезный завод Реутова шьет медицинские маски. Получается, перепрофилирование спасает не только здоровье, но и рабочие места — что тоже немаловажно.