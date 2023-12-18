18 декабря 2023, 11:06
Подмосковный ЦУР помог решить свыше 9 тысяч коммунальных проблем жителей за неделю
За неделю Госжилинспекция Подмосковья приняла в Центре управления регионом почти 13 тысяч заявок от жителей, свыше девяти тысяч из которых уже решили. По сравнению с показателями позапрошлой недели, число жалоб снизилось в 18 округах.
В тематический топ проблем вошли просьбы обеспечить работу системы отопления и провести уборку в подъездах.
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Отмечается, что вопросы отопления остаются на особом контроле жилищных инспекторов. Напомним: направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал. Ответственные организации возьмут обращение в работу за сутки и решат проблему в установленные регламентом сроки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.
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ЦУР
ЖКХ
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