Подмосковье 18 декабря 2023, 11:06 Подмосковный ЦУР помог решить свыше 9 тысяч коммунальных проблем жителей за неделю Наладка отопления / Госжилинспекция Московской области

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За неделю Госжилинспекция Подмосковья приняла в Центре управления регионом почти 13 тысяч заявок от жителей, свыше девяти тысяч из которых уже решили. По сравнению с показателями позапрошлой недели, число жалоб снизилось в 18 округах.

В тематический топ проблем вошли просьбы обеспечить работу системы отопления и провести уборку в подъездах.

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Отмечается, что вопросы отопления остаются на особом контроле жилищных инспекторов. Напомним: направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал. Ответственные организации возьмут обращение в работу за сутки и решат проблему в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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