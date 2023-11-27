Подмосковье 27 ноября 2023, 10:23 Подмосковный ЦУР помог решить более 7 тысяч коммунальных проблем жителей за неделю ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области обработала в ЦУР свыше десяти тысяч обращений за неделю. Руководитель ведомства Ольга Федина заявила, что более 7,3 тысячи заявок уже отработали.

По сравнению с позапрошлой неделей число обращений уменьшилось в 12 округах. Так, в пятерку лидеров с наивысшими темпами снижения вошли: Лотошино, Шаховская, Руза, Можайск и Шатура.

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В тематический топ вошли такие задачи, как обеспечение работы системы отопления, а также уборка мусора и грязи в подъездах.

Жителям Подмосковья напоминают, что направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал. УК устранят причину жалобы в установленные регламентом сроки и отчитаются о проделанной работе, прикрепив фото.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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