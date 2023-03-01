Подмосковье 01 марта 2023, 21:17 Подмосковный ЦУР поделился опытом решения запросов жителей с регионами

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Руководители закрытых административно-территориальных образований России познакомились с работой подмосковного Центра управления регионом. Коллеги из Московской области поделились опытом и подсказали, как эффективно решать проблемы жителей. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Всего в России 38 ЗАТО. На их территории живут свыше двух миллионов человек. Среди них ученые и военные с узкой специализацией.

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«У жителей ежедневно возникают запросы, и запросы глобальные, масштабные. Наш Центр управления регионом позволяет в буквальном смысле слова держать руку на пульсе. Мы видим в режиме реального времени, чем дышит конкретный округ, населенный пункт и территория, что волнует людей», — заявила министр территориальной политики Подмосковья Елена Ковалева.

Она подчеркнула, что все запросы от жителей прорабатываются, ничьи проблемы не остаются нерешенными.

Председатель Ассоциации «ЗАТО» Сергей Ермоленко отметил ценность накопленного Подмосковьем опыта и поблагодарил правительство региона за его внимание к ЗАТО и их жителям.

«Хочу поблагодарить, что вы уделяете много внимания гражданам, проживающим в ЗАТО. В первую очередь — это военнослужащие и их семьи. Сегодня они особо нуждаются в поддержке», — уточнил Сергей Ермоленко.

Участники конференции посетили ЦУР в в одном из подмосковных ЗАТО — Звездном Городке. Они детально ознакомились с его работой.

«Наша задача сделать жизнь жителей закрытых административно-территориальных образований максимально комфортной. Благодаря Центру управления регионом мы видим все обращения граждан, видим проблематику: по вывозу мусора, жилищно-коммунальному хозяйству, работе транспортной инфраструктуры», — объяснил глава ЗАТО Звездный Городок Евгений Баришевский.

Участники из Мурманска отметили, что опыт Подмосковья очень поможет им в работе, потому что их ЦУР работает меньше года, и они сталкиваются с разными проблемами.

«Очень приятно, что на сегодняшний день мы имеем возможность видеть полноценно работающую систему, которая дает свои результаты. Здесь реально видны жизнедеятельность города, обращения граждан и работа служащих. Будем брать пример», — отметил управляющий делами ЗАТО Североморск Мурманской области Андрей Сахаров.

Московская область стала регионом-первопроходцем в глобальной цифровизации, и регионы по всей стране готовы перенимать положительный опыт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья.

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