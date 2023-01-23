Подмосковье 23 января 2023, 10:06 Подмосковный ЦСС принял заявки еще по 19 проектам строительства

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Центр содействия строительству Подмосковья получил на сопровождение еще 19 проектов. Это один объект крупного и 18 — малого бизнеса.

Как рассказали в Минжилполитики региона, Один из проектов — производственный цех в Электростали. Также в Подмосковье появятся цех производства деревянной тары в Сергиевом Посаде, магазин и Воскресенске, склад в Шатуре, оздоровительный комплекс в Коломне и другие объекты.

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