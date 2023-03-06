Подмосковье 06 марта 2023, 10:18 Подмосковный ЦСС помог построить оптовый магазин мебели в Химках

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию магазина со складом в микрорайоне Подрезково в Химках. Торговый объект создаст 10 рабочих мест.

Магазин построила компания «Стройинвестхимки», вложив в проект 41 миллион рублей. В здании площадью 954 квадратных метра будут продавать комплектующие и фурнитуру для дверей, корпусную мебель и другие товары.

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Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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