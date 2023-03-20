Подмосковье 20 марта 2023, 12:20 Подмосковный ЦСС получил заявки по 24 строительным проектам за неделю

Читать 360tv в

Еще 24 коммерческих объекта построят в Подмосковье. Среди них склады, онкологический центр и оздоровительный комплекс.

Среди проектов крупного бизнеса можно выделить круглогодичный спортивно-оздоровительный комплекс на участке площадью 9,7 гектара в Дмитровском округе. В Мытищах на площади 3,8 гектара построят онкологический центр, а в Солнечногорске почти на такой же по размеру территории — склады.

Реклама

Из объектов малого бизнеса будут построены спорткомплекс в Домодедове, ангар для авиационной техники в Воскресенске, производственный цех в Одинцове, станция техобслуживания автомобилей в Лосино-Петровском, общественно-деловой центр в Щелкове и другие.

Реклама

Проекты взяли на сопровождение персональные менеджеры Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.